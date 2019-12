Tellijale

Kui Reformierakonna esinaine kippus Maximasse tööle selleks, et väärtustada kassiiri tööd, mõtlemata sealjuures, et sellega ta ju ise alandas seda elukutset, kuulutades, et kassiiri ametiga saab hakkama esimene ettejuhtunu, samas kui see eeldab väga kõrget kvalifikatsiooni ja ülimat kannatlikkust kõigi külastajate suhtes, olgu nad kasvõi EKREst. Kaja Kallas on tark ja kena inimene, kuid tema asumine kassasse jõulueelsel tipphetkel tooks kaasa kohutava ummiku.