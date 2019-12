Rahva ootused Brexiti-järgseks heaoluks ja analüütikute ennustused on vastuolus, aga analüütikud ei oodanud konservatiivide mäekõrgust ülekaalu möödunud valimistel, tõi välja Eesti suursaadik Suurbritannias Tiina Intelmann Kuku Raadio saates «Neeme Raud. Siin».

Boris Johnsoni ametisse astumise ajaks oli Briti parlamendil alles töövõime, aga mitte otsustusvõime. Seetõttu oli ka selge, et need valimised peavad pigem varem kui hiljem tulema. Nüüdseks on Johnson läbinud valimiste kullaproovi ja saanud rahvalt ülekaaluka mandaadi.

«Mis valimistel üllatas, oli see, et võitlus käis nn Workingtoni hääle eest,» selgitas Tiina Intelmann, Eesti suursaadik Suurbritannias. Ehk siis traditsiooniline Põhja-Inglismaa tööline, kes tavaliselt hääletab Tööpartei poolt. «Need inimesed hääletasid massiliselt konservatiivide poolt, sest konservatiivide valimislubadused olid selged, helged ja ei tekitanud suuremat segadust.»

Intelmann ei usu, et Johnson suutis neid valijaid nii massiliselt enda poole võita vaid neile meeldinud valimislubaduste abil, mis võivad lubadusteks jäädagi.

«Kuna Suurbritannias poliitiline süsteem on selline, et see partei, kes võidab ka valitseb, ei ole selliseid keerukaid koalitsioone, nagu paljudes teistes riikides, siis valimislubadusi võetakse väga-väga tõsiselt,» ütles Intelmann.

Juba selle nädala jooksul on olnud näha, et uus Johnsoni valitsus hakkab energiliselt tegutsema. Intelmanni sõnul tahab seda nii rahvas kui ka see poliitiline eliit, kes on suunanud rahvast Brexiti poole ja lubanud, et helge tulevik algabki 1. veebruarist peale. Tegemist on kuupäevaga, mis ajaks on Suurbritannia valitsus hetkel Euroopa Liidust lahkumist edasi lükanud.

Kas tegelikult kujutatakse ette, mida see tähendab, küsis saatejuht Neeme Raud.

«Rahvas ootab, et tuleb majanduskasv. Tuleb rohkem raha nii sotsiaalprogrammidele, tervishoiule kui ka politseile, et kuritegevus väheneb. Ja saabki teoks nii-öelda globaalne Suurbritannia, kus Suurbritannia rahvusvaheline mõjujõud kasvab hüppeliselt. Et kõik head ajad tulevad tagasi,» kirjeldas Intelmann.