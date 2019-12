Tellijale

Tundub jabur? Ongi jabur. Võimude lahusust ja tasakaalustatust ning õigusriiklust oma põhiseadusliku korra aluspõhimõtteks pidavas riigis on see mõeldamatu, põhiseadusevastane.

Eesti justiitsministri haldusalas on riigi nimel süüdistus ehk prokuratuur, I ja II astme kohtud ning vanglad. See asjakorraldus näitab, et meil peetakse õigusemõistmist jätkuvalt üheks täitevtegevuse alaliigiks või allharuks. Nii olid asjad korraldatud juba Konstantin Pätsi aegu – 1938. aasta põhiseaduse paragrahv 113 sätestas, et «seadusega määratakse vastava ministri õigus korraldada kohtute toimetuste ja asjaajamise järelevaatust ja nõuda aruandeid kohtute tegevuse kohta».