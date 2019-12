Jevgeni Ossinovski. FOTO: Mihkel Maripuu

Ühiskond ei saa niivõrd olulise teenuse puhul olla ärimeeste pantvangis, kommenteerib riigikogu liige Jevgeni Ossinovski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) sotsiaalmeedias nelja suure apteegiketi tänast otsust sulgeda protestiks apteegireformi vastu oma uksed kuni homseni.

Ma olen seda varem näinud. Aastal 2014 ähvardas üks ärimees, et kui te mulle veel kümneks aastaks dotatsiooni ei kindlusta, panen praamid seisma. Vaadake ise, kuidas siis Saaremaale ja Hiiumaale saate. Küll oli siis poliitikuid, kes ütlesid, et mis seal ikka –poliitiline risk on nii suur, anname (taaskord, nagu Meelis Atonen hästi mäletab) alla! Õnneks oli Urve Palol julgust ja jõudu lõpetada see ebanormaalne olukord, kus terve ühiskond on ühe ettevõtja pantvangis ja maksab kinni tema ülemääraseid rahalisi soove. Tänaseks osutab teenust riigiettevõte, inimesed on teenusega rahul ning riigikontroll on teinud selgeks, et teenus on läinud riigile soodsamaks.

Miks ma sellest räägin? Eile kukkus riigikogus läbi ravimiärimeeste viimase hetke katse säilitada oma eelispositsioon ravimiturul, mille tulemusena maksame me ravimite eest rohkem, kui peaksime. Kahele ettevõtjale hea, kõigile teistele halb. Päev hiljem ehk täna panevad ketiapteegid oma uksed kinni, et hoiatada poliitikuid: kui te ei muuda seadust meile soodsas suunas, teeme teile valu, sest võim on tegelikult meie, mitte teie käes.