Koalitsioonierakonna Isamaa sõnum nii avalikkusele kui ka koalitsioonipartneritele oli mitmeti tõlgendatav, vastavalt sellele, millise vaatleja silmis on ilu, millisel inetus. Poliitilise tava järgi on üks võimalik lugemine muidugi valitsuse sisuline lõhkiminek. Üks isamaalane liitus hääletusel opositsiooniga, 11 Isamaa fraktsiooni liiget ei hääletanud üldse. Tava on, et niikaua kui koalitsioon püsib, hääletatakse ühiselt. See aeg on ümber, sest nagu on öeldud, sellest parlamendilaulust enam sõnu välja ei võta.