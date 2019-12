Tellijale

«Soome ei ole ju enam kauge maailm, millest okupatsioon meid ära oli lõiganud. See ei ole enam riik, millest püüdsime lootust ammutada ja õppust võtta üksnes televisiooni tumma kalasilma kaudu. Ühtekuuluvus Soomega ei ole enam fennougristide nostalgiline unistus, vaid Euroopa vajadus. Just sellise osadustundega jälgiti Eestis Soome äsjaseid presidendivalimisi, nende demokraatlikku avatust ja põhjamaist vaoshoitust. See ei olnud uudishimu, see oli õppimine, et suudaksime kiiremini vabaneda postsovetlikust saastast ja mõista demokraatliku riigi võimalusi ja vajadust.»