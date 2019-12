Kaasus, mis võiks anda täiendavat jõudu kodanikujulgusele, on hea näide võimaliku täiendava õnnetuse ärahoidmisest. Juhtumi asjaolude kohaselt märkas isik oma kodu aknast teelt välja sõitnud sõiduautot. Auto juurde jõudes nägi ta rooli taga meesterahvast, kes üritas sõidukiga lumest välja saada. Tunda oli tugevat alkoholilõhna ning juht oli ilmsete joobetunnustega.

Isik pidas joobetunnustega juhi kinni ning kutsus politsei. Väärteootsuse kohaselt tuvastas politsei ligi tund hiljem juhi väljahingatavas õhus väärteole vastava alkoholisisalduse määras (0,64 mg/l), mis on ligilähedane kriminaalse joobe määrale (0,75 mg/l). Lahendil on meie liikluskultuuri parendamisel kahtlemata oluline kaal ning ehk aitab see ära hoida nii mõnegi õnnetuse seal, kus pole parasjagu kohal korrakaitsjaid.