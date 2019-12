Sanna Marin. FOTO: Sosialidemokraatit SDP/Facebook

Soome senine peaminister Antti Rinne on napilt pool aastat pärast ametisse astumist lahkumas ning tema järglaseks saab samuti sotsiaaldemokraatide hulka kuuluv Sanna Marin.

Kuigi ta pole veel Eduskuntalt volitusi saanud, kihab maailma ajakirjandus palju rohkem kui mistahes tavalise Soome peaministrivahetuse puhul. Keskendutakse suuresti tema kolmele omadusele: ta on naine, noor (34-aastasena saab temast maailma noorim peaminister) ja pärit «vikerkaareperest», kus on kaks ema.

Senist transpordi- ja kommunikatsiooniministrit Marinit ei saa ideoloogiliselt Rinnega võrreldes väga erinevaks pidada. Enda poliitikasse tulemise ajendina kirjeldavad mõlemad rasket töölisklassi peres veedetud lapsepõlve. Erinevuse teeb poliitikute vahel sisse kuvand, karisma ja rõhuasetused sotsidele tähtsates teemades. Uus peaminister astub ametisse ajal, mil sotsiaaldemokraadid üle Euroopa on toetust kaotamas. Vanade ja rohkem töötajate õigustele rõhku panevate valijate arv on vähenemas. Samal ajal tuleb vasakul pool spektrit juurde selliseid valijaid, kellele on tähtsad näiteks vähemuste õigused ja kliima.

Ajal, mil maailma üks enim kajastatud arvamusliidreid on Greta Thunberg, sobibki ühe sotsiaaldemokraatliku erakonna juhiks pigem «rohepunane» kui roosa poliitik. Marini ja Rinne peamine poliitikaerinevus on palju suurem rõhuasetus keskkonna ja kliimaga seotud teemadele. Kui enamasti on Euroopa Liidu riigid seadnud eesmärgiks süsinikuneutraalsuse saavutamise aastaks 2050, soovib Soome jõuda selleni juba aastal 2035.

Yle sõnul tähendab tema peaministriks saamine Soome sotside liikumist senisega võrreldes rohkem vasakule. Sanna Marin ei karda alustada oma sõnavõtte pöördumisega «toveri’t» («seltsimehed»). Rinnega võrreldes on tal rohkem karismat, eriti publiku ees esinedes. Ta ei pea tundma muret selle pärast, justkui oleks tema mandaat peaministrina nõrgem seetõttu, et ta ei juhtinud oma partei kampaaniat. Antti Rinne vaevles valimiste eel tervelt kaks kuud haiguse käes, ent sel ajal suutis jõulisem asendusliider palju head tööd teha. Varsti pärast Rinne naasmist hakkas Soome sotside toetus langema. Kuigi maailm on teda avastamas alles nüüd, algas Sanna Marini tähetund Soomes juba aasta alguses.

Endine peaminister Alex Stubb säutsus: «Minu partei ei ole valitsuses, aga ma rõõmustan selle üle, et viie valitsuserakonna juhid on naised. See näitab, et Soome on moodne ja progressiivne riik. Ka enamik minu valitsuse ministritest olid naised. Ühel päeval ei mängi sugu enam valitsuses rolli. Seniks oleme teerajajad.»