Juba rohkem kui kuu aega tagasi saatsid 38 kohaliku omavalitsuse juhid ühiskirja, mis oli adresseeritud presidendile, peaministrile, õiguskantslerile, Riigikogu sotsiaalkomisjonile, mitmele ministrile, lastekaitseliidule. Seal võetakse teravas toonis sõna ajakirjanduse vastu ja räägitakse sellest, et ajakirjandusel tuleks keelata konkreetsete lastekaitselugude kajastamine. Koorberg ütles, et tema saab aru, et selle kirja eesmärgiks oli avada debatt, kuidas peaks ajakirjandus lastekaitsega seotud küsimusi käsitlema.

«Meie ühiskonnas on väga visa kaduma arvamus, et vanemad võivad teha lastega, mida tahavad,» lausus Lang. «Hea küll, peksta ei tohi. Aga tema vara kasutada nii, nagu jumal juhatab, ka seda vara, mis ei ole vanemate kaudu lapsele sattunud, aga näiteks vanavanemate või kauge sugulase pärandusena. Kujutatakse ette, et see on nagu suveräänne õigus. Kui ikka oled vanem – isa, ema, või isa-ema koos –, sul on täielik eestkosteõigus. Võid ka lapse varaga, näiteks tema aktsiaportfelliga teha, mida tahad. Teine arvamus on, et nii päris ei ole. Lapsi tuleb teatud puhkudel ja ka laste vara tuleb kaitsta nende vanemate väärotsuste eest.»