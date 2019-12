Riigikogu liige Marko Mihkelson nõustus, et Macron vaatab ette 2022. aastasse, kui on tulemas presidendivalimised. Macroni peamiseks vastaskandidaadiks on parempopulistlik Marine le Pen, keda toetab sama palju inimesi kui Macroni ennast. Samas ei maksa unustada, et Venemaa-teema on oluline Prantsusmaa majandusringkondadele. Prantsusmaa on suurim välisinvestor Venemaal ja üks suurimaid tööandjaid välisriikidest. Viimasel aastal on investeeringud Venemaale kasvanud umbes kolmandiku võrra. Seetõttu on Macron tugeva surve all, et hakata muutma Euroopa suhtumist Venemaasse.