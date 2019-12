Kohtu töökorralduse asjus järelevalvemenetluse algatamist ei ole põhjust pidada kohtute politiseerimiseks, hindas Andreas Kaju Kuku Raadio saates «Poliitikaguru».

«Justiitsminister Raivo Aeg algatas Harju maakohtu esimehe tegevuse suhtes järelevalvemenetluse seoses mõningate kohtumenetluste põhjendamatu venimisega. See on toonud kaasa lausa 43 kohtuniku jõulise protestikirja, kus muuhulgas hoiatatakse täitevvõimu liigse sekkumise ohu pärast sõltumatu kohtuvõimu tegevusse. Võrreldakse potentsiaalset olukorda või ohtu ka sellega, mis on toimunud Poolas või Ungaris,» tutvustas Tõnis Leht. «Kui realistlik või ülepingutatud selline reaktsioon justiisministri menetlusele on?»

Andreas Kaju tõdes, et kuna täitevvõimu esindajatel on olnud probleeme käitumises ametnikega, siis võiks kõrvaltvaatajad kohe ametnike kaitsele asuda, aga tegelikult pole pilt nii mustvalge. «Üks suur oht, mis on loodud koalitsiooni käitumisega, on see, et me võimegi jätta tähelepanuta need kohad, mis vajaksid järelevalvet.»

Leht selgitas, et järelevalvemenetlus tõukus riigikohtu esimehe murekirjast justiitsministeeriumile, et oleks vaja Harju maakohtu juhtumeid sõltumatult analüüsida ja hinnata, miks pikaajalised venimised on võimalikud ning mida peaks nende vältimiseks tegema. On iseküsimus, kas Riigikohtu esimees soovis konkreetselt järelevalvemenetlust, mis võib lõppeda Harju maakohtu esimehe ametist tagandamisega.

«Tegemist ei ole sama küsimusega, millele mõni partei on viidanud, et kohtu otsuste kvaliteediga oleks midagi lahti. Või et kohtuotsused mõjutavad Eesti elu vales suunas või ei arvesta kehtivaid seadusi. Tegemist on töökorralduse üle järelevalve teostamisega,» rõhutas Kaju. «Kas on mingi probleem selles, kuidas seda asutust juhitakse, et menetlusajad pikenevad.»