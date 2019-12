Ühiskonna enamuse silmis arusaamatuks jäävad kohtuotsused loovad mulje, et kohtunikud on ajendatud trotsist tõestada kohtusüsteemi sõltumatust, arvas Priit Hõbemägi Kuku Raadio saates «Keskpäevatund».

Postimehe uudistetoimetuse juht Urmas Jaagant ütles, et kuigi ta ei pea Herman Simmi ennetähtaegset vabastamist õigeks, siis teda häirivad mõne ministri järsud arvamusavaldused kohtu suunal, et nii poleks pidanud tegema. «Kõigil võib olla eri arvamusi. Ma olen ka nõus, et kohtu otsuseid saab ja peabki saama kritiseerida. Aga kas sellega võimupositsioonil olevad ministrid ei saada signaali, et usaldamatus kohtute suhtes peaks kasvama?»

«Me näeme ühiskonnas, et meil on erakond, kes on soovinud peade veeretamist, külvanud usaldamatust kohtuinstitutsioonide vastu. Ma saan aru ka tungist öelda välja, et ei meeldi see otsus. Aga kas peaks seda niimoodi tegema? Võib-olla peaks juurde lisama, et me ikkagi austame kohtuotsust. Ma ei tea, kuidas seda peaks tegema, aga veidi halb see on, et nii järsusõnaliselt asutakse seda otsust kritiseerima,» arutas Jaagant.

Saatejuht Priit Hõbemägi viskas kivi kohtunike kapsaaeda. «Ma ei saa aru, kas paljudel Eesti kohtunikel puudub taju sellest, millised on meeleolud ühiskonnas, mida inimesed arvavad. Uus peaprokuröri kandidaat on endine ringkonnakohtunik Andres Parmas. Selle nädala Eesti Ekspress kirjutas, et kui Parmas sai teada Mary Krossi kriminaalasja lõpetamisest, [...] kirjutas uus peaprokuröri kandidaat Facebookis nii: «Masendav päev. On täiesti mõistetamatu, kuidas saavad mõned kolleegid olla sedavõrd ilma sotsiaalse närvita ja ükskõiksed. Oskan ainult vabandust paluda, aga sellest on ilmselgelt vähe abi.»»

Kuu aega tagasi lõpetas prokuratuur oportuniteediga avaliku menetlushuvi puudumise tõttu kriminaalasja valeütlusi andnud Mary Krossi vastu. Kross väitis, et eelmise aasta sügisel ründasid teda Stroomi rannapargis EKRE sümboolikat kandnud mehed, kes loopisid teda kividega selga ja pähe. Politsei uurimine selgitas, et Kross valetas, sest tema telefoni asukohaandmed ei olnud Stroomi ranna lähistelgi.

«Lugesin seda kommentaari, mida Tartu maakohtu kohtunik andis Herman Simmi vabastamisele – ta on juba vana, haige, on usku pööranud, seda, teist ja kolmandat,» jätkas Hõbemägi. «Aga mulle tundus, et selle taga oli ka mingisugune trots. Minu meelest kohtunikud tajuvad praegu, et nad on sattunud mingisuguse rünnaku või surve alla. Näiteks on terve hulk kohtunikke kirjutanud kirja – pärast seda, kui justiitsminister Raivo Aeg algatas järelevalvemenetluse –, rõhutades, et kohtud on täiesti iseseisvad, mingisugust järelevalvemenetlust ei tohi olla, meid ei tohi kuskilt otsast uurida. Mulle tundus, et äkki on ka siin selline olukord. Paljud kohtunikud tajuvad küll, mis toimub, aga nad mõtlevad nii: «Aga me teeme hoopis teistsuguse otsuse. Me lihtsalt tõestame sellega, et meie võime. Me teeme seda sellepärast, et meie võime ja lakkuge te panni.»»