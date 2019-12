Apteegireform tänasel kujul ei tõsta konkurentsi ning pole kodanike silmis vajalik, argumenteeris Kuku Raadio saates «Nädala tegija» riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder (Keskerakond), miks on vaja riigikogus debatt uuesti avada.

96 protsenti Eesti inimesi on täna apteegiteenusega rahul, tõi Mölder välja. «Paljud inimesed tulevad minu juurde tänaval ligi, küsivad: «Mida te tahate muuta? Mida te tahate parandada? Minuga on täna kõik hästi. Miks te tegelete asjaga, millega on Eesti riigis kõik hästi? Miks te ei tegele asjadega, millega Eesti riigis on halvasti?» Eks sellele ongi raske vastata, aga tuleb öelda, et kunagine seadusandja tahe oli selline. Eks me täna peame üle vaatama, kas seda saab parimal moel rakendada.»

«Tulles lobi juurde, siis ma muidugi ei salga, et selle seaduseelnõu puhul on olnud mitmeid ja mitmeid kohtumisi väga erinevate inimestega erinevatel tasemetel. Nii proviisorite koda, nii apteekide ühenduste esindajad, tänaste apteekide omanike esindajad, hulgimüügiesindajad, ka apteekrite liidu esindajad. Neid huvigruppe on väga palju. Neil on omad esindajad, on need siis juristid või nimetame neid lobistideks. Aga ma ei ütleks, et nemad täna dikteerivad seda. Dikteerib riigikogu oma 101 liikmega ja me tegelikult täna näeme, et riigikogu sees on soov või tung see teema veel kord läbi arutada,» põhjendas Mölder.

Mölder kinnitas, et ühe ideena on laual ka võimalus anda tagasi haiglatele õigus apteeke omada. Tema enda silmis ei ole tegemist halva plaaniga. Saadik tõi näiteks Hiiumaa, kus hetkel pole ühtegi apteeki, mis vastaks täna kehtestatud nõuetele. Kui 1. aprillil, kui üleminekuperiood lõppeb, pole nõuetele vastavaid apteeke tekkinud, tuleb Hiiumaal hakata ravimeid väljastama läbi Hiiumaa haigla.

Kogu temaatika käib selle üle, et meil on teatud teenuseosutajad, kes kipuvad kogu ahelat enda kätte saama, selgitas saatejuht Meelis Atonen. Haiglad lõigati omal ajal apteegipidamisest välja. See oli muideks hulgimüüjate nõue, kuigi vaid mõni üksik haigla omas apteeki.