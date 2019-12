Süvenev sotsiaalmajanduslik kitsikus Venemaal on langetanud Putini populaarsuse 30 protsendini, samal ajal kui 70 protsenti arvab, et Stalin tegi Venemaale rohkem head kui halba, kirjutab kolumnist Andrei Kužitskin.

Levada keskuse sotsioloogilise uuringu põhjal suhtub üle poole Venemaa elanikest Jossif Stalinisse poolehoiu ja austusega. 70 protsenti küsitletutest on nõus, et Stalin tegi maale rohkem head kui halba ning märgivad ära tema teened sotsialismi ülesehitamisel, hitlerliku Saksamaa võitmisel ja sõjajärgse NSV Liidu taassünnil. 55 protsenti küsitletutest aga oli arvamusel, et Stalini repressioone ja inimohvreid saab õigustada sellega, et neid oli vaja sotsialismi ülesehitamiseks.