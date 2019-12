Kohus. FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Venivast kohtuskäimisest, riigikohtu etteheidetest ja ringkaitsest kirjutab kolumnist Andrus Karnau.



Saamatuid ja rumalaid leidub kohtunike hulgas ilmselt niisama palju kui teiste ametite pidajate seas. Üks erinevus siiski on. Kohtunikuamet on eluaegne, mistõttu kõlbmatust inimesest vabaneda on peaaegu võimatu.

Asjatundmatutest kohtunikest ei taheta eriti rääkida. Advokaadid ja prokurörid võiksid, aga ei saa, sest tsunfti viha on pikk. Harju maakohtu kohtunike ning justiitsminister Raivo Aegi konflikt tuleb just sellest, et üks kohtunik ei saanud oma tööga hakkama ning teised õigusemõistjad ei taha tunnistada musta lamba olemasolu.