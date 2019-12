Norman Cohn oli Briti ajaloolane, kes väitis, et 20. sajandi kahe peamise totalitaarse ideoloogia – kommunismi ja fašismi – juuri tuleb otsida keskaegsete apokalüptiliste sektide seast. Cohni sõnul apelleerisid nii Stalin kui Hitler messianistlike liidritena oma rahvaste sügavale Piiblist ammutatud usule, et pärast ränka võitlust saab ajalugu läbi ning väljavalitud usklikud pärivad paradiisi.

Viimastel aastatel on võrdlemisi usutavalt argumenteeritud, et uskumuste süsteemil, mida nimetatakse vaheldumisi «progressiivseks», «multikultuurseks», «universalistlikuks», «liberaalseks» ja «poliitiliselt korrektseks», on apokalüptilis-millenaristliku mõtlemisega rohkem kui pinnapealseid sarnasusi. Samasuguseid meeleolusid võib nüüdseks täheldada ka poliitilise spektri paremas ääres. See on halb uudis kõigile neile, kes nende vahele jäävad. Seetõttu väärib millenaristlik mõtte- ja tundelaad meie kõigi terast tähelepanu.