Kaja Kallas säutsus 2. detsembril : «Martin Helme kinnitas äsja, et pensionisambast väljavõetud rahale saab pöörata sissenõuet (MOTT). Seega enne Isamaa poolt korrutatu, et võlausaldajad säästudele küüsi taha ei saa, ei vasta tõele.»

Vaatame üle, mida Isamaa lubanud on. Erakonna esimehe Helir-Valdor Seederi vastus 14. augustil Postimehe küsimusele selle kohta, kas inkasso saab pensionisamba raha kätte: «Tõepoolest täna teisest sambast keegi seda raha kätte ei saa, kui ka inimesel on mingid kohustused, võlad kellegi ees, et sealt kätte ei saa. Nüüd, kui ta selle raha välja võtab, siis tekib vabadus ka seda raha kätte saada, see on üks otsustamise ja arutamise koht.»