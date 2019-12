Illar Lemetti maaeluministeeriumi kantsleri kohalt vallandamise puhul on küsimus selles, kas kantsleri vahetamine on tavapärane ametniku vahetamine või on antud juhul tegu poliitilise kättemaksuga või on sellest saanud õigusriigi test, nagu Postimees sellel nädalal küsis, kaalus Priit Hõbemägi eile Kuku Raadio saates «Keskpäevatund».

Postimehe uudistetoimetuse juht Urmas Jaagant vastas, et tal on raske mitte nõustuda president Kersti Kaljulaidiga, et kantsler Lemetti pandi poliitilise kauplemise osaks. Tema lahkumine oli koalitsiooni püsimise tagatiseks. «EKRE juhid on sellel nädalal kõigiti püüdnud jätta muljet, et mis asi see siis Eesti riigis olgu, et minister ei saagi käia igas toas ja jalaga uksi lahti lüüa ning küsida [ametnikelt], et mis sa siin parasjagu teed, mis failid sul lahti on ja mida sa kirja paned. Oleme sellest ka siinsamas saates varem rääkinud, et inimesed ei adu, et päris nii see ei käi ja ei tohikski.»

Jaagant täpsustas, et ta saab aru, et olukord on nüansirohke. Kui kantslerid hakkavad saatma avalikkusele kirju, millest valitsus ootab, et need jääksid salajaseks, siis on küsimuseks nende ametnike motiiv. Võib-olla järgmisena tuleb ametnik, kelle motiivid ei ole puhtad. Illar Lemetti vallandamises ta ametniku omakasu siiski ei näe.

Ainar Ruussaar ütles, et kantsler on nii kõrge riigiametnik, et ta peab oma viieaastase ametiaja jooksul arvestama, et ministrid tulevad ja lähevad. Ta ei pea arvestama mõne erakonna lubadustega, aga minister hakkab ellu viima poliitilist platvormi. Me eeldame, et tippjuht ei asu ametisse vaid selleks, et kõik oleks samamoodi ning muudes ametikohtades on inimeste vahetumine normaalne.

Hõbemäe kirjelduse järgi hoidis Lemetti rusikas kätt taskus, kui ta andis valitsusele teada, et endine maaeluminister Mart Järvik ületab oma volitusi. Ametnikud peavad olema lojaalsed Eesti vabariigile ja selle demokraatlikult valitud valitsusele.