On viimane aeg tellida ka Eesti telestuudiote ette kraanad. Harjumaa pole Haryana, aga on selleks saamas nii mõneski mõttes, kirjutab kolumnist Ivan Makarov.

Tellijale

Vaatasin eelmisel nädalal õhtust teleuudiste saadet ja mingil hetkel vaatas mulle vastu üks mitte just piltilus irvitav inimese kehaosa. Mõtlesin, et äkki on tegemist mingi põletava meditsiinilise teemaga, näiteks listerioosist tingitud tüsistusega, ja teritasin kõrvu. Täiesti alasti tüse figuur liikus inimeste keskel ja toimetas kusagil kunstisaalis. Kõige rohkem meenutas ta Borati filmist tuntud Azamati, kes jäi, Pamela Andersoni pilt käes, käsikiimlusega vahele, maadles porgandpaljana USA hotellis samuti alasti Borat Sagdiyeviga ning pärast seda jooksis läbi jahmunud kohalike elanike kadalipu.