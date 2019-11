Ma tõesti ei suuda ühineda rahvast vallanud kümnevõistlusega, mille eesmärgiks on näidata, kui vihane ja mis asendist on keegi maaeluministreeriumi kantsleri Illar Lemetti ametist vabastamise suhtes.

Lemetti kaasuses tehtud suurim viga oli see, et tal lubati oma tegevust jätkata vähemalt kaks nädalat liiga kaua. Lemetti on töötaja, kes valis asutuse sees lahvatanud kriisi lahendamiseks sisekirjade lekitamise, teise osapoole avaliku mõnitamise ja korralduste demonstratiivse mittetäitmise. Lemetti oli provokaator ja talle tulnuks kinga anda kohe, kui sellised käitumisjooned ilmsiks tulid.