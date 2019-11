Tere tulemast kuulama Postimehe «20midagi» taskuhäälingut. See on saade tegijatest inimestest, kes töötavad maailma mingis suunas muutmiseks.

Meie tänane külaline on Merilin Taimre ehk nagu teda laiemalt tuntakse, Paljas Porgand. Merilin on elustiiliblogija, aga Paljas Porgand on midagi enamat – see on bränd.

Palja Porgandi kohta kehtib vana klišee: ta kas meeldib sulle või üldse mitte, külmaks jätab ta väheseid. Merilin ise rõhutab ka, et tema eesmärgiks polegi olnud kõigile meeldida, sest tänapäeva sotsiaalmeedias ei löö läbi inimesed, kes endal ainult nurke maha viilivad.

«On hetki, kus ma olen ära eksinud Palja Porgandi kätte. Ma ei tunne enam ära, kus on personaalne mina ja kus on brändi-mina,» jutustab Merilin, mida tähendab, kui omaenda isiksusest brändi teha. «Ma ei püüa mängida teist inimest, aga samas on alati teatav kontroll peal. Natuke nagu mask oleks ees.»

Merilin kirjeldab, et ta ei tea enam, mis on tema isiklikud asjad ja mis on ettevõtte asjad, sest tegelikult kõik läheb kasutusse ettevõttele. «Kõik mu elus on üks suur brändi ülesehitamine. Mul on kuklasse tätoveeritud porgand. Nii pea, kui ma seda tegin, sain aru, et see jääb minuga eluks ajaks ja nüüd olengi brändiga ühte sulanud.»

See on maailm, kus Porgand on kogu aeg kuklas, aga kus Merilin ei kavatse hakata joonduma teiste nõudmiste järgi. Mida tähendab brändina elamine ning kuidas möirata edasi, kui sääsed hammustavad, sellest räägib Merilin juba ise saates.