Mart Järvikult oleks pidanud küsima, mis on tema suured mõtted Eesti maaelu parandamiseks, mida ametnikud ja teised takistajad ei lubanud tal ellu viia, ütlesid Kuku Raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses» Rein Lang ja Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts.

«Kantsler [Illar Lemmeti] lasti lahti ministriga töö mittelaabumise tõttu. See tähendab selle ministriga mittelaabumise tõttu, kes nüüd on lahti lastud. See on kõrgeim pilotaaž,» naeris Rein Lang kujunenud olukorra üle.

«Tehniliselt täiesti arusaadav,» vastas Janek Luts. «Kui Lemettit ei oleks täna lahti lastud, oleks tal automaatselt käivitunud järgmine poolaasta.» Nimelt ei luba ametniku teenistusseadust vallandada kantslerit uue ministri ametisse astumise järel esimese kuue kuu jooksul.

«Küsima peaks, mis on ministri õigused ja kohustused. Ja millised on tippametnike õigused ja kohustused. Kui me räägime sellest, et tahetakse üles tõsta loosungit, et täna Eestis kehtivad seadused ei võimaldagi ministril valitseda,» jätkas Luts.

«Neid tuleb muuta, ütles Martin Helme,» torkas Lang.

«Siin maksaks tähelepanelik olla. Sest mõni aeg tagasi oli segavaks faktoriks riigikogu, kellelt taheti osa võimeid üle tõsta Stenbocki majja, kuna protsessid tükivad olema liiga aeglased. Nüüd võiks võtta selle teema ette,» jätkas Luts. «Pluss see kiri, mille koostas ja esitas Urmas Arumäe, ette kandis endine minister Mart Järvik. Sealt jäi õhku küsimus, et milliseid suuri mõtteid ja asju, mida minister tahtis ellu viia, ametnikud ei lasknud. Kas saaks minna konkreetsemaks?»

«Justament. Ka mina olen kaks korda siin saates küsinud, et mis on see poliitika, mida Mart Järvik ei saanud ellu viia. Mis olid need kandvad ideed, mida ta ei saanud teha, et Eesti maaelul läheks paremini?» oli Lang kaaskõnelejaga ühte meelt. «Seda ei ole minu meelest mitte keegi küsinud. Et Järvik saaks seletada: mina oleks teinud seda, seda ja seda, mille tulemusena Eesti maaelu oleks läinud selliseks, selliseks ja selliseks.»

«Nüüd me näeme seda, et mees on lahti lastud ja ta võib rahumeeli öelda, et ei, see oli ikka konkurentide pahatahtlikkus. Näete, oleks olnud minu tegemine... Muide, ma arvan, et ta saab järgmistel valimistel väga palju hääli,» ennustas Lang.

«Elame-näeme. Sinna on veel aega ja ma arvan, et õhkujäänud küsimusi on selles supis veel palju. Täna ajakirjanikega arutasime, et kontekst muutub nii kiiresti, et midagi on väga raske kontekstist välja rebida ja teistpidi, kontekst muutub nii kiiresti, et midagi on väga raske konteksti rebida,» ütles Luts.