Minu tutvusringkonnas on kindlasti rohkem neid naisi, kelles tekitab autokoolile mõtlemine hirmujudinaid, kui neid, kes vaatavad sellele ajale heldimusega tagasi. Usun, et pea iga inimene on kuulnud lugusid sellest, kuidas sõiduõpetaja karjub, katsub, teeb ebasobivaid kommentaare või on üldiselt ebaprofessionaalne.

Kuigi olen kuulnud hirmujutte ahistavatest sõiduõpetajatest, ei osanud ma karta, et võiksin ühel päeval sama kogeda. Inimestel on ju ikka kombeks mõelda, et nendega ei juhtu. Kuniks juhtub.

Mu sõiduõpetaja ahistas mind. See on nii äraleierdatud fraas, et inimesed ei pööra sellele isegi enam tähelepanu. Pigem vaadatakse kurvalt otsa ja konstateeritakse fakti, et jah, veel üks selline juhtum. Tundub, et me oleme harjunud sellega, et hea sõiduõpetaja on erand, mitte reegel, kuigi peaks olema vastupidi.