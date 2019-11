Hongkongi tänavad on muutunud võitlustandriks. Meeleavaldajate pool on kivid ja Molotovi kokteilid, politseinikud vastavad mürgise pisargaasi ja kummikuulidega. Tänavatelt on leitud kahtlasi laipu ning protestijad ütlevad, et võimud maskeerivad oma jõukasutuse ohvreid kui enesetapjaid.

Käisid jutud, et politseinikud tahavad teha linnakule tormijooksu. See oleks viinud veresauna ja massiarreteerimisteni. Sander ja Erik ei jäänud Hiina vanglat ootama, vaid katsusid õnne märulipolitseinike käest läbipääsu küsimisega. «Meid päästis see, et me oleme eurooplased,» tõdes Erik, miks nemad said läbi üksnes dokumentide esitamisega, samal ajal kui kohalikke minema viidi.