Maaeluminister Mart Järvik on vaja välja vahetada ning ka erakond ise on sellest aru saanud, argumenteerisid Kalle Muuli ja Hindrek Riikoja Kuku Raadio saates «Muuli ja Riikoja».

«Tänaseks ei ole enam küsimust, kas Mart Järvik maaeluministri koha jätma peab, vaid millal ta seda teeb,» kommenteeris Riikoja eile avaldatud riigisekretäri raporti tulemusi. Komisjoni uurimiste järgi ületas minister Mart Järvik oma pädevust, kui sekkus veterinaar- ja toiduameti töösse. Raport ei ütle otsesõnu, et minister on avalikkusele valetanud, kuid toob välja, et minister sai listeeriabakteri leviku kohta informatsiooni kaks kuud varem, kui ta on avalikult väitnud.

Riikoja ennustas, et detsembris on juba Järviku asemel uus minister paigas.

Jüri Ratas ei saa mingeid otsuseid langetada ilma EKRE ja Isamaa teadmiseta, põhjendas Muuli, miks juhtumi lahendamine on jäänud venima. Riikoja sõnul ootab Ratas Isamaast ka liitlast. «Sisemiselt on EKRE juhid aru saanud, et neil pole muud teed, kui Mart Järviku asemele keegi teine ministriks panna. Aga seda tunnistada ei taheta.»

Riikoja loetles erinevaid variante, kuidas olukord areneb. Esiteks on võimalus, et Mart Järvik esitab ise lahkumisavalduse. Veel eile ütles, et seda ta kindlasti ei tee. Teine võimalus on, et EKRE kutsub Järviku ise tagasi. Erakond ütleb, kuigi järjest pehmemas sõnastuses, et nad ei tee seda.

On ka võimalus, et Jüri Ratas kutsub ministri tagasi. Selle jaoks on tal vaja EKRE heakskiitu. Samuti on võimaluseks umbusaldamise korraldamine. Suure tõenäosusega läheb niimoodi, et EKRE esitab ise uue kandidaadi. Vastavat inimest otsitakse, ütles Riikoja, kuid mitmed head kandidaadid on ära öelnud.