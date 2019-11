«Ma olen minister,» oli ainuke kommentaar, mille Mart Järvik eile õhtul pärast peaministriga kohtumist ajakirjanikele andis. FOTO: Mihkel Maripuu

Kui seaduste ja toimingupiirangute järgi näib Järviku asi selge, siis paljude ministri toetajate jaoks on ilmselt endiselt tegu näidispoomisega. Nende arvates ei ole süüdi mitte Järvik, vaid liigsed regulatsioonid ja bürokraatlikud seadused, mis siiraste kavatstustega ministri tööd piiravad.

Terve talupojamõistus annab teada: maaeluminister Mart Järvik ei taodelnud omakasu ja tahtis vaid kõige paremat. Inimene aitas lähedast, ei unustanud oma lapsepõlvesõpra. Üks minister käitus ometi kord nagu inimene, mitte kui päris elust võõrdunud bürokraat. Siis aga moodustati see pagana komisjon, aeti näpuga järge ja pandi minister häbiposti. Kusjuures aus ja põllumeestele lojaalne, kauaegne Järvakandi vallavanem. No mis riigis me ometi elame?

Ei tahaks siinkohal hakata üle kordama Järviku nõuniku ja listeeriaskandaaliga seotud huvidekonflikti kõiki üksikasju, vaid juhtida tähelepanu hoopis muule. Nimelt sellele, milline on ikka veel poliitilise kultuuri erinevus riigi ja omavalitsuse tasandil.

Olen üsna kindel, et kui sõita Tartust ida suunas tunnikese või paar ja astuda sisse mõne vallavalitsuse uksest, leiame sealt üles vähemalt ühe Järvikule sarnase poliitiku. Kas nüüd just sama kõrge lennuga, ent ometi sellise, kelle poliitiline tegevus ei allu nii mõnelegi seadusele ja toimingupiirangule.

Mees nagu maa sool

Enamasti on selline järviklik mees kauaegne vallavanem, ihult ja hingelt eestluse kandja, kohalik autoriteet. Kui valla põllumajandusettevõtja tuleb kurtma oma muret, kuulab ta viimase ära ja aitab. Kui mõni noor sädeinimene astub ta kabineti uksest sisse ja räägib oma ambitsioonikatest plaanidest korraldada kogukonda, suudab ta viimast inspireerida ja anda koguni lootust, et kõik on ka siin, «depressiivses väikelinnas» või alevis, veel võimalik. Ta on tihe külaline valla tähtpäevadel ja tähtsatel sündmustel. Loomulikult, ka temal on vaenlasi, kuid rohkem ikka neid, kes enamasti juba kolhoosiajal silmapaistnud töökat ja edasipürgivat meest usaldavad ja toetavad. Ja miks ei peakski? Selline mees toob vahel pensionärile oma kulu ja kirjadega küttepuid ja korraldab valimiste eel kultuurimajas peo, kus kostitab külalisi söögi- ja joogipoolisega.

Silm pigistatakse kinni

Kui see mees omandab vallas odavalt mõne maatüki, ajab sassi vallavalitsuse ja isikliku rahakoti, on vaenlaste leerist kosta küll nurinat, kuid selle vaibumisel jääb enamasti asi sinnapaika. Kuigi väärtegu on justkui tuvastatud ja kohalikule kogukonnale teada, ei söenda kodurahu huvides ajakirjandusele eriti keegi kaevata, oma nahka turule tuua ja nii mõnigi kohalik pigistab silma lihtsalt kinni.

See ei ole mingi TalTech, kus välismaalasest vilepuhuja võib kaotada töökoha ja selle laias maailmas uuesti üles leida. Kogukonnas on vilepuhujal laias laastus võimalus jääda kas võitjate või kaotajate leeri. Ja kaotaja edasine elu on rist ja viletsus. See sunnib kogukonnast lahkuma või leppima, et kodurahu on rikutud ja konflit kestab veel pikki aastaid.

Bürokraatia takistab?

Eile sai selgeks, et riigisekretär Taimar Peterkopi komisjon tuvastas maaeluminister Mart Järviku töös mitmed rikkumised ja ametialase pädevuse ületamise. Kuna Järviku juhtum leidis aset ministeeriumis ja riigi tasandil, jõudis info hõlpsasti meediasse. Kui aga sarnased rikkumised oleks toimunud mõnes vallas, oleks seda avastada olnud märksa raskem.