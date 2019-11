Tellijale

«Ta tunnistas «rõõmsasti, et ega ta tegelikult ei teagi, mida see termin tähendab, ja kasutas seda ainult sellepärast, et oli kuulnud «nii räägitavat».» Niimoodi oli vastanud üks teeneline muusikakriitik, kellele kitarrist Andres Roots ütles, et lugu, mida kriitik 12-bar-blues’iks nimetab, ei ole tegelikult üldse kaheteisttaktiline. Andres Roots jätkas: «Iga selline vildakas artikkel kasvatabki nende inimeste hulka, kes võib-olla küll armastavad muusikat, aga kelle jaoks terminid tähendavad hoopis midagi muud kui mujal maailmas – ja kelle hulgast võrsub järgmine põlvkond kriitikuid ...».