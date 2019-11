Haridus- ja teadusminister Mailis Reps. FOTO: Konstantin Sednev

Kui kõrged ametnikud ei anna avalikkusele teada ministri väärkäitumisest, süvendavad nad valet, ütlesid Kuku Raadio saates «Poliitikaguru» Erik Moora, Tõnu Runnel ja Tõnis Leht.

«Mailis Repsi poolt on see väga ootamatu, leebelt öeldes või sõbralikult öeldes väga kummaline ütlemine. Mailis Reps pani konteksti, nagu see oleks olnud poliitika-sisuline erimeelsus. Kantsler justkui on nagu ühte meelt ja minister teist meelt, siis peaks hoidma selle maja sees,» ütles Moora.

Ta jätkas, et antud juhul on selge, et tegemist ei ole poliitilise küsimusega. «Ministri kirjade avalikustamise puhul oli tegemist sellega, et õhus on tõsine kahtlus ilmsest huvide konfiktist otsustamisel. See võib tähendada riigile suur rahalist kasu pluss muuta riigiameti töö riigi huvide esindamisel võimatuks. Selle käigus minister edastas avalikkusele valeinformatsiooni. Kantsler ei teinud midagi muud, kui väitis, et see info ei vasta tõele.»

Moora avaldas lootust, et Repsi sõnavõtt ei olnud mõeldud ametnikele mõista andma, et kui minister valetab, varjab või sohki teeb, siis ametnikud peavad selle maha vaikima.

Leht nõustus, et kui ametnikul on käes tõestusmaterjal ministri väärkäitumisest, siis selle endale hoidmine on vale süvendamine.

«Eesti ametnikud ei teeni EKREt. Nad teenivad Eesti riiki,» sõnas Runnel. «Ka ministrid peaksid teenima Eesti riiki.»

Moora tegi ametnikele üleskutse, et kõikide erakondade sigadustele peavad nemad vastu seisma.