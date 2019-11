Mailis Reps. FOTO: Eero Vabamägi

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles Kuku Raadio saates «Nädala Tegija», et maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti ületas vastasseisus minister Mart Järvikuga ametnikuna piiri.

Repsi hinnangul ületas maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti ametnikule sobiva piiri. «Loomulikult, kui me räägime kriminaaljuurdlusest, õiguskaitseorganitest, kaitsepolitsei juurdlus või midagi muud, siis ametnik räägib täpselt nii, nagu faktid on. Kui ajakirjandus küsib... Minu meelest 30 aastaga on välja kujunenud mingisugune majaeetika. Hoitakse kokku. Ma loomulikult ei ütle seda, et ükski ametnik peaks valetama, vastupidi, aga hoidutakse teatud asjade kommenteerimisest. See praktika on olnud läbi aastate.»

Reps lisas juurde, et varasematel kordadel, kui kõrgel kohal olev ametnik ei nõustu ministri mõtetega, on ta loobunud ajakirjandusele kommentaaride andmisest. Ridade vahelt on sellisel juhul võimalik suhtumist välja lugeda, aga ametnik ei hakka poliitilises küsimuses arvamust avaldama.

«Nad ei lähe nii kaugele, et väga küsitavaid, isiklikke kirjavahetusi välja saata. Siinkohal ma seda kindlasti taunin. Minu meelest ei olnud see õige valik ja ma oleksin ametnikuna teinud teise otsuse,» ütles Reps.

Reps tõi võrdluse enda hallatava Haridus- ja Teadusministeeriumiga, kus tal on kõrgete ametnikega mitmeid põhimõttelisi eriarvamusi. Ta on nõus, et avalikkel debattidel üks või teine ametnik esitab teist seisukohta. «See on kõik normaalne, sest nad on erialaspetsialistid. aga sellel tasandil, mis maaeluministri ümber toimus, seda ma ei mõista.»

«On tavaline poliitpraktika, et koalitsioon hoiab kokku. Mõningaid kommentaare julgen kindlasti kinnitada. Väga tõsiselt vaadatakse, millised faktid ritta pannakse, sest vaidlus ei ole käinud koalitsiooni sees ja erakondade esimeeste tasandil sugugi mitte isikuomaduste, vaid faktide tasandil. Kas ja millisel hetkel oli maaeluministril info teada? Kas on küsimus ainult tema nõunikus või nagu on veendumus paljudel inimestele, et maaeluministril endal on vähemalt segaseid vastuseid antud, kui mitte öelda, et pole päris tõtt räägitud. Need faktid tuleb laua peale panna ja kõik koalitsiooni osapooled on öelnud, et kui on asi selge üht-või teistpidi, siis tehakse järgmine otsus,» kirjeldas Reps maaeluministri Mart Järviku ümber lahvatanud skandaali tulemeid valitsuses.