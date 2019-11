Tellijale

Nagu viimaste päevade arengutest näha, on paljude praegust valitsust või EKREt toetavate kodanike jaoks Järviku puhul tegu õige Eesti mehega. Ühismeedia kihab kommentaaridest, kus muu hulgas märgitakse, et Järvikule tehakse liiga, et tema süda on õiges kohas ja et ta on teinud oma ministritööd väga kohusetundlikult. Või kutsutakse ministrit visa olema ja vastu pidama, sest tunneli lõpus paistab ju valgus.