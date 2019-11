Nüüd teeb Jüri Ratas tõepoolest kõik, et see valitsus püsiks kasvõi neli aastat, mis Reformierakonna praeguse taktika jätkumise puhul võibki võimalikus osutuda, kirjutab sotsiaaldemokraat Jaak Allik poliitilisest olukorrast.

Tellijale

Hetkeks tundus, et tunneli lõpus hakkas paistma valgus. Kui maaeluminister nõudis kantsleri vallandamist ja Helmed teatasid, et Mart Järviku lahkumisel laguneb ka valitsus, tekkis lootus, et Eesti võib saada endale valitsuse, mis tõesti sooviks ka riigi ees seisvaid reaalseid probleeme lahendada. Siis aga lõi Kaja Kallas ukse pauguga kinni ning on selge, et kõik jääb endiseks.