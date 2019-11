Hensugusta emaga. FOTO: Erakogu

Tere tulemast kuulama Postimehe «20midagi» taskuhäälingut. See on saade tegijatest inimestest, kes töötavad maailma mingis suunas muutmiseks.

Meie tänane külaline on Henri Karpov ehk Hensugusta. Henri on aval, soe ja kohati sügelevalt naivistlik – tema naljade peale hakkab endalgi piinlik, et naljakas on. Järelikult puhas koomik. «Tunnen, et vean inimesi alt, kui ma ei pane YouTube'i videoid üles, sest et 47 000 inimest ootavad seda,» kirjeldab Hensugusta, mis sunnib teda kaamerat kätte võtma.

Henrit võib nimetada kohalikuks YouTube'i suunamudijaks, aga see ei anna edasi, et ta on tegelikult noortele virtuaalseks sõbraks. See on naljakas termin, ent Henri ja tema pere-sõprade aasimised toovad vaatajatele äratundmisrõõmu ja kaasaelamist. Hensugusta fännid vaatavad teda iganädalaselt, teavad ta elust kõike ja otsivad temaga kontakti.

Hensugusta võlu on selles, et ta on ehtne poiss naaberkorterist, kes ootamatult jõudis teleekraanidele. Kuidas meelelahutusmaailmas ennast mitte ära kaotada ja mis ohvreid Tallinn temalt nõuab, sellest räägib Henri juba ise saates.