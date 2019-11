Mart Helme FOTO: Tairo Lutter

Kui siseminister süüdistab prokuratuuri infooperatsioonide korraldamises, siis selle tõestuseks on vaja fakte, rõhutasid ajakirjanikud Ainar Ruussaar ja Urmas Jaagant Kuku Raadio saates «Keskpäevatund».

Ruussaare hinnangul on minister Mart Järviku reaktsioon levinud kommunikatsiooniviga, kus halvas olukorras tilgutatakse infot mitme kuu vältel, selmet kõik korraga avalikkuse ette tuua. Jaagant nõstus, et minister on püüdnud vastata ainult nendele küsimustele, mida on esitatud. Olukorra lahendamise asemel on see aga ainult küsimusi juurde toonud.

«Mitmete Järvikut puudutavate juhtumite puhul on ajakirjanduse tööks saanud mitmesuguste dokumentide järjestamine kuupäevade kaupa, et kes kellele mida ja millal saatis,» kirjeldas Ruussaar.

Saatekülalised tõid välja, et kogu Järvikut ja Urmas Arumäed puudutava juures on oluline pöörata tähelepanu siseminister Mart Helme reaktsioonile.

«Minu meelest on selles segases asjas üks väga selge ja mustvalge juhtum. Nimelt on EKRE esimees Mart Helme otseselt öelnud, et nõuniku Arumäe suhtes on algatatud poliitiselt motiveeritud kohtuasi. Ja selles olukorras ei ole ministril võimalik normaalselt tööd teha,» kõneles Ruussaar.

Ta jätkas, et sellise väite elujõuliseks kuulutamiseks on vaja fakte. «Arusaadav on see, et EKREl on ministrite vahetamise limiit täis saanud. Aga siseminister on oma ameti tõttu üks Eesti informeeritumaid inimesi. Selle kohta oleks minul vaja tõendeid, et kas tegemist on poliitiliselt motiveeritud kriminaalasjaga. Ma ei taha tõepoolest elada riigis, kus on võimalik, et opositsioon, suurte ajakirjandusväljaannete ajakirjanikud ja prokuratuur on võimelised algatama mingisugust poliitiliselt motiveeritud kriminaalasja. Kui ma sellises riigis peaksin elama, kui siseminister suudab seda faktidega tõestada, siis ma valija ja kodanikuna teeksin kõik, et sellises riigis mitte enam elada.»

Jaagant toonitas, et kui Helme ütleb, et prokuratuur on samas kambas, siis ta sisuliselt ütleb, et tema koalitsioonikaaslase juhitav asutus kangutab kohalt teise erakonna ministrit. Kui Postimees eile justiisminister Raivo Aegilt selle kohta küsis, siis ministri vastus oli Jaaganti silmis üllatavalt pehme. Ajakirjanik refereeris, et Helmed on öelnud igasugu asju ning kas maksab kõike tõe pähe võtta. Tema enda hinnangul on tegemist tõsise süüdistusega.