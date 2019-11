Tanel Kiik, sotsiaalminister, Keskerakond FOTO: valitsus.ee

Miks sotsiaalminister Tanel Kiik on langenud koalitsioonikaaslaste surve alla, kõnelesid Kuku Raadio «Poliitikaguru» saates Tõnis Leht, Andreas Kaju ja Tõnu Runnel.

Viimastel nädalatel on koalitsioonipartneritega vastasseisu sattunud Keskerakonna üks võtmeministreid, sotsiaalminister Tanel Kiik. Juba pikalt on Kiike rünnanud EKRE sõnakam tiib LGBT+ inimeste toetamise ja nende ühingute rahastamise eest. Nüüd on tekkinud ka teatav vastasseis Kiige ja Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi vahel, kui Kiik tegi ettepaneku, et teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine võiks olla vaid piiratud ulatuses. Samuti toetab Kiik apteegireformi jätkamist sellisel kujul, nagu see on praegu töösse läinud, kuigi mõned valitsusliikmed soovivad protsessi üle vaadata.

Tõnu Runnel tegi märkuse, et sotsiaalmeedias on liberaalsed ringkonnad hakanud Kiigest märtrit maalima. Kogu sümpaatia juures Kiige vastu ei saa ära unustada, et tema on selle valitsuse kokku pannud. Igasugused sellised ründed, nagu EKRE on algatanud, on selle komplekti osa.

Runneli silmis on praegune olukord väga hästi välja kukkunud: Kiik saab rääkida, mida tema õigeks peab ning EKRE seda, mida nemad toetavad. «See tüli on näitemäng seal peal. Tegelik töö käib, tegelikke probleeme ei ole. Igaüks saab diilist selle osa, mis nad tahtsid. Dünaamika mängib praegu üksteisele toeks. Ei ole mingit tegelikku kõrvalekallet valitsuse ühtsusest.»

«Ausalt öeldes ma sellega päris nõus ei ole,» ütles Kaju kohe vastu. Kiik ei pääsenud napilt parlamenti sisse ning on täna Kaju hinnangul valitsuses inimene, kellel on kõige suurem soov ennast tõestada. Talle pole mugav EKREga maid jagada.

Runnel täpsustas, et ta ei arvagi, et Kiige ja EKRE juhtide vahel on mingi teadlik sõnaline kokkulepe. Küll aga pole kummalgi poolel valmidust olukorda lõpetada.

Sellisel juhul võime me järgmistel aastatel kõik poliitilised debatid lõpetada tõdemusega, et kuna kellelgi mingit alternatiivi koalitsioonis või opositsioonis ei ole, siis kõigil on mugav, põhjendas Kaju oma vaatenurka.

Kaju tõdes, et tal on hea meel, et koalitsioonis on alanud sisuline kõnelus poliitiliste prioriteetide üle. Tegemist on ilmavaatelise debatiga valitsusliikmete vahel pensionireformi, sotsiaalministeeriumist tulevate eelnõude või Mart Helme immigratsiooniteemaliste algatuste üle. Selles võib küll olla poliitilist dramaturgiat ja üksteisele teemade vastukaaluks seadmist, aga see ei tee neid teemasid olematuks.

«Mul on hea meel, et Kiik ajab neid poliitikaid ja need lähevad korda,» sõnas Runnel.

«Meil on kõigil Tanel Kiige üle väga hea meel,» vastas Kaju.

«Eriti kui tal õnnestuks ka neid poliitikaid läbi suruda,» naeris Leht.