Maaeluminister peaks huvide konflikti keskmes oleva Urmas Arumäega töölepingu lõpetama, arvas Kuku Raadio saates «Muuli ja Riikoja» Kalle Muuli. Hindrek Riikoja ennustab, et see skandaal viib ametist ka minister Mart Järviku.

Ajakirjanduses on kerkinud kahtlused, et samal ajal, kui Urmas Arumäe on olnud maaeluministeeriumi mittekoosseisuline nõunik, on ta ka esindanud ettevõtteid vaidluses põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametiga (PRIA). PRIA töö sõltub konkreetselt minister Mart Järviku tegevusest. Prokuratuur on algatanud kriminaalasja.

Muuli sõnul on küsimus on selles, kas Arumäe on jätkanud PRIA vastu kohut käivate äriettevõtete esindamist ajal, kui ta teise tooli peal istudes esindas maaeluministeeriumi. Prokuratuur saab uurida dokumente, kas seal on olnud huvide konflikt või mitte. Sisuliselt aga tundub, et asi polnud selline, nagu oleks pidanud olema.

«Kui ministri nõunik rikub toimingupiirangu seadust või sisuliselt tegutseb niiviisi, isegi kui formaalset rikkumist ei ole olnud, peaks vastutuse võtma nõunik, mitte minister,» ütles Muuli. Ta jätkas siiski, et Mart Järviku häda nii listeeriaskandaali kui PRIA juhtumi puhul on see, et ta reageerib väga aeglaselt ja kohmakalt. Võib-olla see tuleneb tema kogematusest, aga selline käitumine jätab mulje, et ta tahtlikult proovib midagi varjata.

Muuli tõi võrdluse enda tööandja justiisministeeriumiga. Kui selles ministeeriumis oleks tekkinud septembrikuus kahtlus nõuniku osas, teeks minister olukorra paari tunniga selgeks ning küsiks ka avalike suhete osakonnast nõu, kuidas käituda. Maaeluministeeriumis asjad venivad mitu kuud ning kui juhtum päevavalgusele tuleb, on näha, et minister pole üldse valmis reageerima.

Muuli toonitas, et osegi kui Arumäe käitumises ei ole toimingupiirangu rikkamist – ja võib selguda, et ei ole –, siis kriminaalasja tasandil kahtlus on tekkinud. Minister peaks kiiremas korras töölepingu üles ütlema ning koostöö Arumäega välistama, sest see heidab valitsusele varju ja häirib ministeeriumi enda tööd. Kui on vaja advokaadi abi, siis on võimalik leida advokaate, kelle puhul kahtlust ei ole.