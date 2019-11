Tellijale

Viimasel paaril aastal on tuumasõja puhkemise oht järsult kasvanud, sest nii USA kui ka Venemaa on lahti ütelnud pikka aega kehtinud lepingutest, mis korraldasid kontrolli tuumarelvade üle, hakanud välja töötama uut tüüpi tuumarelvi ning laiendanud tingimusi, mille korral nad võiksid tuumarelva kasutada.

Tänavu 20. veebruaril Moskvas Föderaalkogu ees esinenud president Vladimir Putin teatas, et vastuseks Ühendriikide oodatavale lahtiütlemisele kesk- ja lühimaarakettide lepingust võtab Venemaa kasutusele raketisüsteemid, mis ei võta sihikule mitte ainuüksi USA ja tema liitlaste relvastust, vaid ka juhtimiskeskused. See Putini teadaanne langes peaaegu viimse kui üksikasjani kokku Juri Andropovi ähvardustega USA-le 1983. aasta novembris, mil Moskvas leiti, et ameeriklased valmistavad õppuse Able Archer sildi all ette ootamatut tuumarünnakut ja on selleks viinud oma tuumajõud kõrgeimasse lahinguvalmidusse.