Valitsemiskogemus on andnud EKREle võimaluse tuua poliitikasse ekspertkogemust, hindasid Kuku Raadio saates «Keskpäevatund» ajakirjanik Ainar Ruussaar ja Postimehe uudistetoimetuse juht Urmas Jaagant, viidates täna ametisse astunud uuele väliskaubandus- ja IT-ministrile Kaimar Karule.

«Karule võib suurimaks ohuks saada EKRE ise, kelle minister ta on,» ütles ajakirjanik Ainar Ruussaar. Ruussaar viitas kahele ohule, mis võivad Karu positiivsesse kuvandisse mõra lüüa. Esiteks, kui EKRE paneb ta juhtima tanki, mis annab lihtsalt tuld mõne valdkonna pihta, selle valdkonna spetsialistide seisukohti arvesse võtmata. Teiseks peab Ruussaare sõnul Karu õppima, kuidas avaldada arvamust valitsukoalitsiooni erakondade valitsuse teiste poliitikate kohta.

«Kui meil Postimehe toimetuses eile teade [ministriks saamise kohta] tuli ja mõneks minutiks saabus vaikus, sest inimesed süvenesid Kaimar Karu CV-sse, siis pärast kostus küsimusi, kus see inimene varem on olnud,» ütles Jaagant. «Tundub tõesti inimene, kes on selle teema [IT-valdkonna] täielik ekspert.»

Jaagant tõi välja, et Karu puhul on näha, et kokkupuude ametnike ja riigistruktuuridega annabki erakonnale võimaluse jõuda nende inimesteni, kes on oma erialases tegevuses valdkonnas süvitsi läinud.

Ta lisas, et samuti oli Karu eilsetes esinemistes näha, et ta oli end ette valmistanud läbimõeldud vastuseid andma sellistes tundlikes küsimustes nagu e-valimised ja EKRE reljeefsed väljaütlemised.

«Kui ta ennast pädeva ministrina tõestab, siis ju see surve EKREga liituda ka kasvab. Teistpidi on ta paremas seisus kui eelnevad ministrid, sest EKREl on väga tarvis, et ta selles ametis vastu peaks. Võib-olla selletõttu on tal rohkem lubatud olla n-ö mittesõltuv EKREst ehk võib-olla on tal on pikem aeg, kus ta ei ole kohustatud erakonnaga liituma või EKRE reljeefsemaid seisukohti avalikult jagama,» oletas Jaagant.

Ruussaar tõi välja ka selle, et Karu ise põhjendas oma otsust EKRE ministriks hakata, et veel mõned aastad tagasi oli ta olnud väga liberaalsete vaadetega, kuid on nüüd konservatiivsemate seisukohtadega. Saatejuht Priit Hõbemägi lisas, et sundpolitiseerumine on vanakooli trikk ning tänapäeva maailmas valivad inimesed oma maailmavaate rootsi laua järgi – natuke liberaalsusest, natuke konservatiivsusest. Pole mõtet suruda inimesi raamidesse, kui nad on palju nõtkemad. Ta kiitis, et Londonis elanud Karu näol on Martin Helme toonud poliitikasse uut kogemust.