Pensionireformi eestkõneleja, Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. FOTO: Joosep Pank

Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder ütles Kuku Raadio saates «Nädala tegija», et pensionisammaste reformi eesmärgiks on anda inimestele parim võimalus säästmiseks nii, nagu elutingimused seda võimaldavad.

Seeder ütles, et reformi puhul ei tohi anda hinnangut, justkui see reform demotiveeriks kogumist. Reform annab suurema vabaduse oma rahaga ümber käia. Suurem vabadus motiveerib omakorda rohkem säästma neid inimesi, kellel selleks võimalus on. «Teise pensionisamba vabaks tegemise mõte see ongi, et inimeste võimalused ja vajadused on väga erinevad. Nende rahakulutamine elukaare jooksul on erinev. On mõistlik anda paindlikkus, et nad parimal moel ja efektiivselt saaks oma raha kasutada.»

«Kõigil kindlasti ei ole 20-aastaselt tööturule minnes mõistlik hakata valmistuma pensionileminekuks või suremiseks. See kindlasti ei ole väga praktiline, sest sellel eluperioodil on õppimisega seotud kulud, iseseisva elamispinna soetamise kulud, tal tekib perekond, lapsed, laste ülalpidamisega seotud kulud. Siis võtta tal üks osa raha ära ja suunata teise käega minema panka, et võtta kallist tarbimislaenu, ei ole mõistlik majandamine. Aga on inimesi, kellel on teatud rahalised vahendid ja kapital ning kes saavad säästa. Neile on mõistlik anda see võimalus hakata 20-aastaselt säästma,» ütles Seeder.

Makrotasandit arvestades on peamine põhjus tulevikuks raha kogumiseks see, et demograafiline olukord eeldab seda. Demograafilist olukorda ei lahenda ühegi pensionisüsteemi lahenduse korral. Suur osa Eesti pensionirahadest on välismaale investeeritud selle asemel, et sellega Eesti majandust toetada. Säästmine on mõistlik, aga ainult siis, kui need säästud on investeeritud ja pandud raha teenima, põhjendas Seeder oma toetust pensionireformile.

Saatejuht Meelis Atonen küsis, millega rahandusministeeriumi ametnikud põhjendasid seda, et praegu lubatud investeerimiskontode toodetelt ei saa välja minna. Atonen tõi näite, et miks ta ei või oma kogutud raha investeerida kulda.

Seeder vastas, et tema lootus on, et see võimalus tulevikus tekib, aga praegu pole võimekust kõiki riske hinnata.

«Ma ei saa sellest aru, et te räägite, et annate inimesele suure vabaduse. Aga kui sa lahkud, siis sa pead lõplikult lahkuma [teisest pensionisambast raha välja võtnud inimene ei saa selle kaudu enam edasi koguda] ja ongi kõik,» kritiseeris Atonen.