Eesti on küll maailmas esirinnas idufirmade loomise poolest, kuid 15 suurimast ettevõttest on peakorteri kahjuks Eestist ära kolinud 12. Selle üheks põhjuseks on olnud välisinvesteeringute kaasamise bürokraatia, kirjutavad advokaadibüroo Sorainen partnerid Paul Künnap ja Toomas Prangli.

Eelmisel nädalal algatas riigikogu õiguskomisjon seaduseelnõu, mis leevendaks oluliselt välisinvesteeringute bürokraatiat Eestis ning annaks ettevõtjale võimaluse valida kuulikindla osanike nimekirja ja paindliku osa müügilepingu vormi vahel. Erinevalt Postimehe artiklis kajastatule on sellel seaduseelnõul selge autor. Samuti on see olnud üks läbipaistvamaid seaduseelnõu algatamisi, millele on eelnenud analüüs ja huvigruppide kaasamine.