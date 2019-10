Ettevõtted peaksid perepileteid pakkudes arvestama võimalusega, et peres kasvab rohkem kui kaks last, kirjutab rahvastikuminister Riina Solman.

Valitsuse tegevusprogrammis on kõige esimese eesmärgina kirjas peresõbralik Eesti. Rahvastikuministrina perepoliitikat kujundades tunnen suurt vastutust selle ambitsioonika eesmärgi poole liikumisel.

Olen veendunud, et lisaks praktilistele sammudele nagu lastega peredele vajalike teenuste ja toetuste täiendamine, tuleb muuta ka hoiakuid, millest reaalsed muutused sageli just alguse saavadki. Hiljaaegu taaskord päevakorda tõusnud perepileti probleem on ühtaegu nii praktiline kui hoiakuid kujundav küsimus.