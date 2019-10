Tellijale

Kui tahate kasvatada virsikut kivist, siis pange ta potti ning jätke rahule, mitte ärge kaevake iga natukese aja tagant välja, nagu Karlsson seda tegi. Pookimine on muidugi kindlam viis, aga me ei räägi täna aiandusest.

Mõned head aastad tagasi pälvis mu tähelepanu Oleg Grossi raadiointervjuu, mis kõlas eetris vististi Ott Tänaku ja Martin Järveoja esimese rallietapi võidu puhul. Suuremale edule eelnenud aastatel olid Tänak ja Järveoja olnud pigem ebaedu rüütlid. Tehnikaga juhtus kogu aeg midagi. Oleg Gross ütles siis sõitjate minevikku ja olevikku kommenteerides umbes nii, et tema on uskunud Otti ja Martinisse kogu aeg ning on pidanud võimalikuks neisse pikaajaliselt investeerida, ootamata koheseid edusamme.