Euromündid FOTO: Elmo Riig

Riiklikud pensionisüsteemid, nagu me neid Euroopas tunneme, on mitmete arengute tõttu surve all, nende «parim enne» hakkab mööda saama, kirjutab Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.



tellijatele Artikkel kuulatav Minu Meedia tellijatele

Tellijale

Eesti inimeste suurim hirm, mida kardab lausa 82 protsenti elanikkonnast, on raskused toimetulekuga vanaduspõlves. Nii selgus OECD küsitlusest «Riskid, mis loevad» (Risks that matter). Kohe järgmisel kohal on hirm jääda haigeks ja töövõimetuks (62 protsenti inimestest).