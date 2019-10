Me unistame õnnelike inimeste Eestist, kus ametkonnad on loodud Eesti inimeste ja ettevõtjate jaoks. Paraku tunnetame üha rohkem, et ametkonnad teevad poliitilisi ja majanduslikke otsuseid, mis peaksid jääma valitsusele, riigikogule, omavalitsustele ja ettevõtjatele, kirjutab riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa).