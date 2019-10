Riigipeaprokurör Lavly Perling. FOTO: Sander Ilvest

Keit Kasemets, Kaspar Oja ja Tõnis Leht võtsid tänases Kuku raadio «Poliitikaguru» saates vaatluse alla, kuidas EKRE on omavahel sidunud Kert Kingost jäänud vakantsi ning peaprokuröri kandidatuuri, kuigi sisuliselt ei tohiks üks teisest sõltuda.

Peaprokuröri ametikoht ei tohiks olla poliitiliste tõmbetuulte keskel. Mõndades riikides on normaalne, kui mittepoliitilisi ametikohti täidetakse poliitiliste nõudmiste järgi. Seda on juhtunud varasemalt ka Eestis, aga Kaspar Oja lootust, et need ajad on nüüdseks möödas.

«Tõsi, poliitikud valivad peaprokuröri. Aga tema tegevus ei tohiks olla parteidest sõltuv. Praegune protsess tekitab tunne, et oht, et poliitilisem kandidaat sinna asetatakse, on suurem kui varem,» ütles Tõnis Leht.

Kuula järele! «Poliitikaguru» 27. oktoobril. Eesti kirevast poliitikaelust Kert Kingo, Lavly Perlingu, listeeriabakteri ja apteegireformi näitel.

«Ma seda ei usu, et nende ametikohtade täitmine sisuliselt on seotud. Pigem on tegemist retoorilise heitlusega,» ütles Keit Kasemets. «Üks suur muutus siiski eelmisel nädalal toimus. Varasem plaan oli, et Lavly Perling jätkub kohusetäitjana ning küll kunagi konsensus leitakse. Kui ei leita, siis jätkab lõpuni. Nüüd sellel nädalal olukord muutus ning selliseks, et justiitsminister peab võimalikult kiiresti leidma uue kandidaadi. Seda olukorda ei jäeta pikaks ajaks kestma.»

Leht selgitas, et EKRE silmis on Lavly Perling olnud poliitiliselt kallutatud. Kasemets tõi välja, et tegemist on subjektiivse hinnanguga ja sisulisi põhjendusi Perlingu blokeerimiseks ei ole EKRE esitanud. Perlingu prioriteetid peaprokurörina on puudutanud lastekaitset, lähisuhtevägivalda, korruptsioonivastast võitlust ja rahapesu. Kõikide nende teemadega on prokuratuur aktiivselt tegelenud.

Kasemets küsis, mis sellest ei ole sobinud ning mida peaks järgmine peaprokurör paremini tegema.

EKRE esimees Mart Helme ütles eile erakonna volikogu järel ERRile, et ei esita enne uut IT-ministri kandidaati, kuni pole kuulnud sobivat peaprokuröri kandidaati.

«Siin on üks väike knihv ka asja juures – me oleme öelnud, et me ei oota igavesti, kuni Lavly Perling on kohusetäitja – me ootame teatud aja. Me ootame, et justiitsminister esitab uue kandidaadi – aga me oleme mõelnud, et me senikaua ei täida ka IT-ministri kohta. Me ei ole veel otsustanud,» ütles Helme.

See avaldus ajas omakorda pahaseks keskerakondlasest peaministri Jüri Ratase.