Riigi kohustuseks on tagada avalik kord ka siis, kui kohaliku omavalitsuse üksus ei suuda ise seda teha või ei ole huvitatud riikliku järelevalve teostamisest, kirjutab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor Kaur Kajak.

Riigi huvide kaitsmine ehitusjärelevalves on valitsusasutuste ülesanne. Haldusjärelevalve kohaliku omavalitsuse tegevuse üle ei ole aga piisav ega tõhus, kui kohaliku omavalitsuse ja riigi huvid satuvad konflikti või omavalitsus ei ole erapooletu. Paraku on riigi võimalused sekkuda omavalitsuse ehitus- ja kasutuslubade väljastamisse piiratud, mistõttu on vaja leida lahendus, kuidas riigi huvisid paremini kaitsta ning ehitiste ohutuse tagamine oleks tõhusam.