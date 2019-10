«Ei juhtu just sagedasti, et avalikkus ja opositsioon nõuavad ühe ministri tagasiastumist ja selle ministri koduerakond, samuti koalitsioonipartnerid kõik tõdevad, et ega siin muud üle jää,» võttis Riikoja nädala keskel haripunkti jõudnud skandaali kokku.

«EKRE põliseks probleemiks on see, et erakonnast võtta ei ole. Riigikogu fraktsioonist kedagi tõsiseltvõetavat ja asjalikku võtta ei ole. Nad on küll väljaspool erakonda pakkunud väga paljudele inimestele nii seda kui mõnda teist ministrikohta. Nad on isegi olnud nõus sellega, et inimene on spetsialist ja tuleb ametisse ilma erakonda astumata. Aga keegi ei taha endale EKRE templit külge saada,» kõneles Riikoja.