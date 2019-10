Kanepi müümine algab politsei sõnutsi üldjuhul tarvitamisest. Kanep on alaealisele kallis ja selle soetamiseks hakatakse narkootikume müüma.

On üldteada, et kanepi tarvitamine on alaealistele ohtlik, aga sellega ohud ei piirdu. Arvesse tuleb võtta ka ohte, mis tulenevad kanepi illegaalsusest, kirjutab petitsiooni «Eesti vajab kanepireformi!» algataja Oskar Lesment.