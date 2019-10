Rein Lang tõi välja, et Eesti Ekspressi ja Äripäeva ajakirjanduspaneelis välja käidud mõte, et Eesti ajakirjandus on erinevalt Eesti riigist hakkama saanud ilma korruptsioonita, ei vasta päris tõele. Ta nõustus, et ajakirjandus on enda sisese korruptsiooniga võideldes olnud edukas, aga probleemiks on peidetud reklaam. «Kui Eesti Rahvusringhäälingus toimuv pole korruptsioon, siis me võime hakata vaidlema korruptsiooni sõna tähenduse üle,» ütles Lang.