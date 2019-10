Jakko Väli FOTO: Erik Prozes

Kert Kingo nõunikukandidaadi Jakko Väli skandaalse sõnavõtu võtsid kõneluse alla Kuku Raadio saates «Poliitikaguru» Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora, riigivalitsemise ekspert Rauno Vinni ja Poliitikaguru toimetaja Tõnis Leht.

Kuidas teile tundub, kas tuleb kiita minister Kingot kiire reaktsiooni eest või kritiseerida, et selline personalivalik üldse toimuda sai, küsis saatejuht Tõnis Leht.

«Võib-olla mõlemat?» vastas Vinni. «Ühest küljest võib öelda, et EKRE on õppinud varasemasetst vigadest, reageeris hästi kiiresti ja tegelikult ainuõigel viisil. Väli sõnavõtt oli niivõrd räige, et seal polnudki teist võimalust. Teisest küljest saab küsida, et kas sellise taustaga inimene, kelle kahtlased episoodid ei piirdu ühe näitega, vaid pigem on seal mingi muster taga, üldse sobib avalikku teenistusse ja sellisele ametikohale, mis on nähtav ning mis just pole ehk moraalne majakas...»

«Aga ministri kommunikatsiooni ju esindab,» torkas saatejuht vahele.

Aga siiski on väga nähtaval kohal ning selletõttu peaks kehtima mingid standardid,» jätkas Vinni. «Selles mõttes tekitab see valik küsimuse valitsemise professionaalsusest. Juhtum väärib äramärkimist, sest inimestel on õigus heale valitsemisele. Isegi kui seda reedeõhtust või laupäevahommikust väga kiiret lahendust ei oleks olnud, oleks tekkinud küsimus, kas selline inimene sobib avalikku teenistusse. Isegi siis, kui tegemist on poliitilise ametikohaga, mitte konkursi korras värvatava ametnikuga, kellele kehtivad natuke kõrgemad eetilised standardid ja ametniku eetikakoodeks.»

«Ma arvan, et Kert Kingo väga täpselt teadis, keda ta võtab,» ütles Erik Moora. «Ta teadis, mis on Jakko Väli taust, millised on tema seisukohavõtud, millist saadet ta juhtis Tallinna TVs, kuni see saade veel kestis, mis on tema avalikus ruumis suhtlemise stiil. Selles ei ole mitte mingisugust üllatust. See näitab meile ministri valikut või mõnes mõttes tema väärtusruumi. Mida ta ootab oma nõunikelt. Ma arvan, et seda otsust ei tehtud meeltesegadushoos või süvenemata. Selles osas ei ole kiita midagi.»

Moora tõi välja, et otseselt pidid lahenduse saamiseks sekkuma EKRE juhid. Kiire reaktsiooni tingis ka avalikkuses teiste Helmetega võrreldes madalat profiili hoidva Martin Helme abikaasa Eeva Helme resoluutne seisukoht. Vinni lisas, et samal positsioonil oli ka EKRE naisteühendus, mis kiiresti andis välja teadaande, et selline sõnavõtt ei ole nende jaoks aktsepteeritav.