Keskerakondlased Madis Lepajõe (vasakul), Monica Rand ja Aadu Must. FOTO: Artur Kuusi illustratsioon

Kuku Raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja ja Isamaa poliitik Kalle Muuli arutlesid Kuku saates «Muuli ja Riikoja» Tartus lahvatanud poliitskandaali põhjuste üle.

Keskerakonnal on Tartus huvitavad ajad. Vahetati hiljaaegu piirkonnajuhti, Aadu Musta asemel sai juhiks Jaan Toots, endine tähtis ja kõrge politseiametnik. Toots tegi kohe pärast ametisse astumist suurpuhastuse, tegi kahele abilinnapeale ettepaneku lahkuda. Keskerakonna Tartu piirkond taotleb Monica Ranna erakonnast välja viskamist, erakonna juhatus pole seda heaks kiitnud, võtsid saatejuhid lühidalt Tartus toimuva kokku.

«Esimese hooga taheti minna seda teed, et lihtsalt kutsutakse Monica Rand tagasi. Kui ta siis ütles, et teda tagasi ei kutsuta, siis mõeldi, et umbusaldatakse. Aga siis avastati, et Keskerakonna põhikiri ütleb, et kõik umbusaldatud tuleb erakonnast välja visata, sest nad on erakonnale ebalojaalsed olnud. Täiesti arusaamatuks on jäänud, miks Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus neist kahest abilinnapeast lahti tahab saada,» seletas Riikoja, miks vormiliselt võimuvõitlus tekkis.

Muuli ja Riikoja 18. oktoobril Martin Helme Ameerika-avaldusest, Keskerakonna Tartu skandaalist, II samba pensionireformist ja põhikooli eksamitest. Kuula saadet järele ja mõtle kaasa!

«Monica Ranna puhul tasub meenutada, et väga paljudele oli suureks üllatuseks, kui Rand Tartus abilinnapeaks sai, sest tema eelmine n-ö natuke silmapaistev ametikoht oli Tallinnnas munitsipaalpolitsei juhtimine, kust ta lasti lahti peamiselt sellepärast, et kuluaarides räägiti või ka läbi lillede öeldi, et ta ei saanud oma tööga väga hästi hakkama,» jätkas Riikoja ja küsis siis, et miks oli vaja ta sinna Tartusse üleüldse ametisse panna?

«Nende muudatuste põhjused [ametikohtade ümbermängimine] jäävad arusaamatuks. Ühest küljest saab öelda, et Aadu Must on vana Savisaare inimene, et sellepärast tahetakse lahti saada, aga Must on selgelt Savisaarest distantseerunud. Kunagised vaat et kõige paremad sõbrad enam ei suhtle...» lükkas Riikoja ümber teesi, et Musta lahkumine on Savisaarega seotud.

«Seda ei ole, et Savisaare toetamise eest makstakse kätte, aga mis need põhjused siis on? Tegelikult ka piirkonna otsus valida piirkonna esimeheks Jaan Toots, kellel on ette näidata mingisuguseid saavutusi jõustruktuurides ja äris, aga poliitikas on ta pehmelt öeldes kogenematu ja ega tema taust nüüd päris laitmatu ka ei ole - miks selline inimene valiti esimeheks?» päris Riikoja.

Muuli tuletas meelde, et eelmised Keskerakonna linnapead lahkusid kriminaalasjade tõttu. «Neist Artjom Suvorov on siiamaani kohtu all. Esimeses astmes mõisteti õigeks, aga ringkonnakohtust on otsus veel tulemas. Nii palju kui mina erakondade siseasju tean, siis väljast, eriti pealinnast, uute inimeste toomine ja pukki panemine on väga komplitseeritud protsess, sest kohapealsed inimesed ütlevad, et meie oleme kohapeal väga palju tööd teinud, vaeva näinud ja nüüd antakse need magusad 4000-eurosed töökohad mingitele Tallinna untsantsakatele. Sellest see konflikt hakkab pihta.»

«Aga miks siis tuua piirkonna esimeheks Jaan Toots, kes on samuti Tallinna mees?» küsis Riikoja.

«Võib-olla keegi ei näinud ette, et Aadu Must, kes on seda ametit kaua pidanud ja mitme ametikoha peal rüganud, volikogu esimees, Tartus selgelt kõige populaarsem keskerakondlane, 2800 häält eelmistel valimistel, otsustab oma koha pealt lahkuda?» vastas Muuli.

«Vana seltskond, kes oli kõrvale tõrjutud uute inimeste ja võib-olla ka juhatuse poolt, suutis Jaan Tootsi oma vankri ette panna. Keskerakonnal võis olla vajadus raha järgi, mida Jaan Toots lubas erakonnale tuua ja võib-olla ka tõigi. Võib-olla oli vajadus ka jõulise natuuri järgi. Minu meelest on Keskerakond teinud suure vea sellega, et nad Jaan Tootsi on sinna etteotsa pannud. Ärimehed võivad olla äris edukas, aga kui nad hakkavad poliitilisi otsuseid tegema äriliste võtega, siis need on kaks täiesti erinevat valdkonda. Siis ainult skandaalid puhkevadki.»